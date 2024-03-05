Третій за 48 годин. У Польщі продовжують знаходити невідомі предмети, що впали

У Польщі продовжують виявляти невідомі предмети, що впали. Там зафіксовано вже третю подібну знахідку за останні 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як пише видання, ймовірно, це був уламок повітряної кулі, що впала поблизу міста Кервік Вармінсько-Мазурського воєводства.

" Це вже третій подібний випадок за останні 48 годин", - констатує видання.

Як додає RMF24, 4 березня невідомий предмет впав у поле і біля села Варкалкі поблизу Мілакова (Вармінсько-Мазурське воєводство). Його передадуть армії. Ймовірно, це повітряна куля.

"В п оліцію повідомив житель села про те, що біля його помешкання впав предмет. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся", – сказав Рафал Яцковський з прес-групи Вармінсько-Мазурської поліції.

За даними видання, усе вказує на те, що це у другому випадку це була п овітряна куля.

Третій випадок

Як повідомлчяло РБК-Україна, 4 березня невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково (Острудзький повіт Вармінсько-Мазурського воєводства). Місто знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.

У Польщі впали три невідомі предмети за останні 48 годин (google.com)

Кервік - село в Польщі, розташоване у гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Варкалкі (пол. Warkałki) - село в Польщі, у гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.