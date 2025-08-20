ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Defense Express считает, что в Польше упал "Шахед": Варшава говорит о дроне-приманке

Среда 20 августа 2025 15:58
UA EN RU
Defense Express считает, что в Польше упал "Шахед": Варшава говорит о дроне-приманке Фото иллюстративное: в Польше ночью мог упасть "Шахед": Варшава утверждаю, что это дрон-приманка (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинский военный ресурс Defense Express считает, что ночной взрыв в Польше мог произойти из-за российского беспилотника "Шахед", тогда как министерство обороны Польши заявляет о дроне-приманке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и The Guardian.

Как пишет Defense Express, все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.

В то же время официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.

Место падения находилось в поле, вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшей хозяйственной постройке, подтвердили в польской полиции.

На месте также найдена воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.

"Но все указывает на то, что в Варшаве в вопросе причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях прошлой ночью не зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", - говорится в сообщении.

В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда возле города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и начался скандал.

"Аналогичный метод - сначала не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "Шахеды" взрываются регулярно", - отмечают в издании.

По последним данным из Польши, источники в министерстве обороны страны считают, что вероятно упавший объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.

Что известно об инциденте

Напомним, сегодня ночью в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.

Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва в селе Осины ночью 20 августа. Не исключается возможный саботаж.

Похожие случаи в Польше

Напомним, это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные объекты. В октябре 2024 года недалеко от границы с Беларусью зафиксировали неизвестный воздушный шар.

Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле вблизи польского города Милаково, а в течение следующих нескольких дней на территории страны находили еще несколько неизвестных объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине Дрони
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме