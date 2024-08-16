США заявили про "прогрес" у переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, - Axios

Саміт у Досі ізраїльські офіційні особи назвали "останнім шансом" досягти угоди на тлі зростаючої напруженості в регіоні, зокрема через погрози з боку Ірану та "Хезболли" здійснити напад на Ізраїль. Адміністрація президента США Джо Байдена наголошує на важливості цієї угоди для зниження ризику повномасштабної війни на Близькому Сході.

У перший день перемовин директор ЦРУ Вільям Бернс та головний радник Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, директором ізраїльського "Моссаду" Девідом Барнеа та головою єгипетської розвідки Аббасом Камелем для узгодження ключових моментів угоди.

За словами американських посадовців, обговорення було конструктивним, і сторони дійшли до спільного бачення щодо подальших кроків.

Відомо, що представники Катару проводили консультації з Іраном, наголошуючи на необхідності деескалації конфлікту.

езультати першого дня переговорів були позитивно оцінені всіма учасниками, що дає надію на подальший успіх у досягненні угоди, яка може стати ключовим фактором для стабілізації ситуації в регіоні.

протягом дня представників ХАМАСу в Досі інформували катарські та єгипетські посередники, оскільки раніше представники угрупування відмовилися брати участь у перемовинах.