США заявили про "прогрес" у переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, - Axios

Під час першого дня переговорів у Досі (Катар) щодо припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників було досягнуто певного прогресу. Представники Катару, Єгипту, США та Ізраїлю, погодилися продовжити обговорення ще на один день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Саміт у Досі ізраїльські офіційні особи назвали "останнім шансом" досягти угоди на тлі зростаючої напруженості в регіоні, зокрема через погрози з боку Ірану та "Хезболли" здійснити напад на Ізраїль. Адміністрація президента США Джо Байдена наголошує на важливості цієї угоди для зниження ризику повномасштабної війни на Близькому Сході.
У перший день перемовин директор ЦРУ Вільям Бернс та головний радник Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, директором ізраїльського "Моссаду" Девідом Барнеа та головою єгипетської розвідки Аббасом Камелем для узгодження ключових моментів угоди.
За словами американських посадовців, обговорення було конструктивним, і сторони дійшли до спільного бачення щодо подальших кроків.
Відомо, що представники Катару проводили консультації з Іраном, наголошуючи на необхідності деескалації конфлікту.
езультати першого дня переговорів були позитивно оцінені всіма учасниками, що дає надію на подальший успіх у досягненні угоди, яка може стати ключовим фактором для стабілізації ситуації в регіоні.
протягом дня представників ХАМАСу в Досі інформували катарські та єгипетські посередники, оскільки раніше представники угрупування відмовилися брати участь у перемовинах.
Після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли" ескалація конфлікту на Близькому Сході була очікуваною. Однак раніше цих інцидентів, ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Представники угрупування тоді відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою, мовляв, Ізраїль мав повністю припинити війну.
Відомо, що США намагаються досягти деескалації конфлікту, закликаючи Туреччину та інших союзників Ірану вплинути на це.
Раніше ми повідомляли, що, за словами високопоставлених американських чиновників виданню NYT, Ізраїль досяг всього, що міг собі дозволити у військовому відношенні в Газі.
Також РБК-Україна із посиланням на The Times of Israel повідомило, що прем'єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані пояснив своїм іранським співрозмовникам, що їм потрібно "подумати над доцільністю для них чи "Хезболли" перш ніж атакувати Ізраїль".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.