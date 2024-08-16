США заявили о "прогрессе" в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа, - Axios

Саммит в Дохе израильские официальные лица назвали "последним шансом" достичь соглашения на фоне растущей напряженности в регионе, в частности из-за угроз со стороны Ирана и "Хезболлы" совершить нападение на Израиль. Администрация президента США Джо Байдена отмечает важность этого соглашения для снижения риска полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

В первый день переговоров директор ЦРУ Вильям Бернс и главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретились с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, директором израильского "Моссада" Дэвидом Барнеа и главой египетской разведки Аббасом Камелем.

По словам американских чиновников, обсуждение было конструктивным, и стороны пришли к общему видению дальнейших шагов.

Известно, что представители Катара проводили консультации с Ираном, отмечая необходимость деэскалации конфликта.

результаты первого дня переговоров были положительно оценены всеми участниками, что дает надежду на дальнейший успех в достижении соглашения, которое может стать ключевым фактором для стабилизации ситуации в регионе.

в течение дня представителей ХАМАС в Дохе информировали катарские и египетские посредники, поскольку ранее представители группировки отказались участвовать в переговорах.