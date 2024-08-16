Катар закликав Іран ретельно зважити можливість нападу на Ізраїль, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані провів розмову з іранськими лідерами після того, як 15 серпня в Катарі відбулися переговори про припинення війни Ізраїлю та ХАМАС та забезпечення звільнення заручників.

Як пише видання, аль-Тані фактично сказав своїм іранським співрозмовникам, що їм потрібно ретельно подумати, чи доцільно для них чи "Хезболли" атакувати Ізраїль саме тоді, коли спостерігається прогрес у переговорах.

Посилаючись на сайт новин Ynet, The Times of Israel вказує, що телефонний дзвінок, судячи з усього, вплинув. Зокрема, посадовцям однієї з країн-посередників стало відомо, що "Хезболла" наразі відклала виконання попереднього рішення атакувати Ізраїль.

Кореспондент Ynet Ронен Бергман повідомляє, що ще однією позитивною ознакою стало те, що ізраїльська команда прийняла пропозицію аль-Тані залишитися в Досі до поновлення переговорів у п'ятницю, незважаючи на побоювання щодо безпеки, пов'язані з необхідністю залишатися в столиці Катару.