ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська Ізраїлю досягли всього, чого могли у військовому відношенні в Газі, - ЗМІ

Четвер 15 серпня 2024 04:21
UA EN RU
Війська Ізраїлю досягли всього, чого могли у військовому відношенні в Газі, - ЗМІ Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За словами високопоставлених американських чиновників, Ізраїль досяг всього, чого міг досягти у військовому відношенні в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У той час, як адміністрація Байдена прагне відновити переговори про припинення вогню, все більше посадових осіб органів нацбезпеки в уряді заявляють, що бомбардування Ізраїлем Гази, що продовжуються, лише збільшують ризики для мирного населення, а ймовірність подальшого ослаблення ХАМАС зменшилася. Більш того, ізраїльські військові серйозно відкинули ХАМАС, але ніколи не зможуть повністю знищити це угруповання.

Як пише NYT, багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більших збитків терористичній організації ХАМАС, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.

За їхніми словами, тепер ізраїльські сили можуть вільно переміщатися по всій Газі, а ХАМАС стікає кров'ю та отримує пошкодження.

Зокрема, Ізраїль зруйнував чи захопив найважливіші шляхи постачання з Єгипту до Гази. Минулого місяця згідно із заявою ізраїльських військових, близько 14 тисяч бійців у Газі вбито або захоплено. Крім того, вони знищили половину керівництва "Бригад Кассама", військового крила ХАМАС, включаючи головних лідерів Мухаммеда Дейфа та Марвана Ісу.

Але незважаючи на це, за словами нинішніх і колишніх американських і ізраїльських чиновників, одна з головних цілей Ізраїлю, що залишилися - повернення приблизно 115 живих і мертвих заручників, які все ще утримуються в Газі після захоплення в ході атак ХАМАС 7 жовтня. Вони зазначають, що ця мета не може бути досягнута військовим шляхом.

Нагадаємо, що згідно зі словами члена політбюро ХАМАС Усама Хамдана, угруповання втрачає віру в здатність США виступити посередником у переговорах про припинення вогню в Газі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що незважаючи на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, новий глава угруповання Яхья Сінвар через посередників повідомив Ізраїлю про бажання провести переговори для припинення вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія