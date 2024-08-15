Війська Ізраїлю досягли всього, чого могли у військовому відношенні в Газі, - ЗМІ
За словами високопоставлених американських чиновників, Ізраїль досяг всього, чого міг досягти у військовому відношенні в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У той час, як адміністрація Байдена прагне відновити переговори про припинення вогню, все більше посадових осіб органів нацбезпеки в уряді заявляють, що бомбардування Ізраїлем Гази, що продовжуються, лише збільшують ризики для мирного населення, а ймовірність подальшого ослаблення ХАМАС зменшилася. Більш того, ізраїльські військові серйозно відкинули ХАМАС, але ніколи не зможуть повністю знищити це угруповання.
Як пише NYT, багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більших збитків терористичній організації ХАМАС, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.
За їхніми словами, тепер ізраїльські сили можуть вільно переміщатися по всій Газі, а ХАМАС стікає кров'ю та отримує пошкодження.
Зокрема, Ізраїль зруйнував чи захопив найважливіші шляхи постачання з Єгипту до Гази. Минулого місяця згідно із заявою ізраїльських військових, близько 14 тисяч бійців у Газі вбито або захоплено. Крім того, вони знищили половину керівництва "Бригад Кассама", військового крила ХАМАС, включаючи головних лідерів Мухаммеда Дейфа та Марвана Ісу.
Але незважаючи на це, за словами нинішніх і колишніх американських і ізраїльських чиновників, одна з головних цілей Ізраїлю, що залишилися - повернення приблизно 115 живих і мертвих заручників, які все ще утримуються в Газі після захоплення в ході атак ХАМАС 7 жовтня. Вони зазначають, що ця мета не може бути досягнута військовим шляхом.
Нагадаємо, що згідно зі словами члена політбюро ХАМАС Усама Хамдана, угруповання втрачає віру в здатність США виступити посередником у переговорах про припинення вогню в Газі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що незважаючи на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, новий глава угруповання Яхья Сінвар через посередників повідомив Ізраїлю про бажання провести переговори для припинення вогню.
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