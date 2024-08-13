США закликають Туреччину переконати Іран у деескалації конфлікту на Близькому Сході

Сполучені Штати закликають Туреччину та інших союзників, які мають зв’язки з Іраном, з проханням посприяти зниженню напруженості на Близькому Сході. Таку заяву зробив посол США в Туреччині Джефф Флейк.

Американський посол зазначив, що Вашингтон намагається запобігти можливим атакам з боку Ірану та його союзників після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли".

"Ми просимо всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, переконати їх у деескалації, включаючи Туреччину", - заявив він під час круглого столу з журналістами в Стамбулі, де підсумував свою дипломатичну місію в Туреччині

Флейк повідомив, що турецькі дипломати в Вашингтоні активно працюють над тим, щоб ситуація не загострилася. За його словами, вони "здаються більш впевненими", ніж США, які також прагнуть деескалації.