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Politico дізналося деталі нової угоди щодо Гази: ХАМАС відмовився від своєї ключової умови

Субота 06 липня 2024 23:48
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Politico дізналося деталі нової угоди щодо Гази: ХАМАС відмовився від своєї ключової умови Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваної США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.

Про це заявили офіційний представник ХАМАСу та єгипетський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

При цьому обидва джерела, які говорили на умовах анонімності, зауважили, що угода все ще не гарантована.

За їхніми словами, поетапна угода розпочнеться з «повного» шеститижневого припинення вогню, під час якого літні, хворі та жінки-заручники будуть звільнені в обмін на сотні палестинських в'язнів. Протягом цих 42 днів ізраїльські війська вийдуть із густонаселених районів Гази та дозволять переміщеним особам повернутися до своїх домівок на півночі Гази.

Протягом цього періоду ХАМАС, Ізраїль і посередники обговорюватимуть умови другого етапу, який може передбачати звільнення решти чоловіків-заручників, як цивільних, так і військових, повідомили чиновники. Натомість Ізраїль продовжить звільняти палестинських в’язнів.

Третій етап включатиме повернення всіх заручників, включаючи тіла загиблих, і початок багаторічного проекту реконструкції.

При цьому ХАМАС вимагає від посередників письмових гарантій того, що Ізраїль продовжить переговори про постійне припинення вогню після того, як перший етап набуде чинності, заявили співбесідники видання.

Politico нагадує, що раніше представник ХАМАСу повідомив Associated Press, що угруповання отримало «усні зобов’язання та гарантії» від посередників, що Ізраїль не відновить війну, і що переговори триватимуть до досягнення постійного припинення вогню.

"Тепер ми хочемо отримати ці гарантії на папері", — сказав представник ХАМАСу.

Нагадаємо, раніше офіційні представники Ізраїлю не раз заявляли, що війна не може бути припинена до повного знешкодження ХАМАс. Палестинське угруповання з цим не погоджувалося. Переговори фактично зійшли нанівець.

Проте нещодавно з'явився проект нової угоди.

Вчора, 5 липня, у Катарі ізраїльська делегація на чолі з главою Моссаду Девідом Барні завершила переговори щодо укладання угоди.

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