Деескалації не бачимо: в НАТО відреагували на відвід частини військ РФ від кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає. Він закликав Москву "перестати готуватися до війни" та "відійти від краю прірви".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму", - сказав Столтенберг.

Разом з тим генсек НАТО назвав нинішню ситуацію "найсерйознішою безпековою кризою, з якою стикалась Європа за останні десятиліття".

"Росія накопичила безпрецедентну з часів "холодної війни" військову силу в Україні та навколо неї. Тепер усе готове до нового нападу. Але Росія ще має час відступити від прірви, перестати готуватися до війни і почати працювати над мирним рішенням", - резюмував Столтенберг.