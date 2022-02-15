Деескалації не бачимо: в НАТО відреагували на відвід частини військ РФ від кордонів України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає. Він закликав Москву "перестати готуватися до війни" та "відійти від краю прірви".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму", - сказав Столтенберг.
Разом з тим генсек НАТО назвав нинішню ситуацію "найсерйознішою безпековою кризою, з якою стикалась Європа за останні десятиліття".
"Росія накопичила безпрецедентну з часів "холодної війни" військову силу в Україні та навколо неї. Тепер усе готове до нового нападу. Але Росія ще має час відступити від прірви, перестати готуватися до війни і почати працювати над мирним рішенням", - резюмував Столтенберг.
Нагадаємо, в Міноборони РФ сьогодні повідомили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.
Після чого у Кремлі назвали інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого "безпрецедентною кампанією з нагнітання напруженості в Європі".
Додамо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації та додав, що дипломатія продовжує цьому сприяти.