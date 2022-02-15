У Путина ответили, готовится ли вторжение России в Украину 16 февраля

В Кремле назвали информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе". В РФ считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, подобные заявления - "это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается".

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".

Резюмируя свой ответ, он сказал: "К сожалению, это та реальность, с которой мы сталкиваемся".

Почему 16 февраля?

Газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что Джо Байден ранее в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу угрозы нового вторжения России в Украину. Глава государства заверил, что ситуация под контролем. А 16 февраля он сделал Днем единения, а не нападения.

Россия отводит войска?

Сегодня РФ заявила об отводе части войск после учений, которые проходят у границ Украины. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности.