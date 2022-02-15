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"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 10:48
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности. И добавил, что дипломатия продолжает этому способствовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сказал он.

Напомним, в Минобороны РФ сегодня сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Добавим, в СНБО заявили, что не видят угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу угрозы нового вторжения России в Украину и заверил, что ситуация под контролем.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Вторжение России в Украину
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