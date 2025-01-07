DeepState заявив про окупацію Лозової, в ОСУВ "Хортиця" відреагували

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 6 січня, на лінії фронту відбулось 218 боїв. На Харківському напрямку наші воїни відбили три атаки, а на Куп'янському - чотири.

Зокрема вчора ворог намагався зруйнувати переправу з лівого берега Осколу на правий, що ускладнило евакуацію, а також поставку гуманітарних вантажів.

Також нещодавно ворог спробував штурмувати позиції Сил оборони під час негоди, щоб озширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, але атака була успішно відбита.

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