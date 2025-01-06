Ускладнило евакуацію. Росіяни вночі спробували зруйнувати переправу у Харківській області

Вночі російські терористи намагались зруйнувати переправу з лівого берега Осколу на правий. Це ускладнило евакуацію та доставку гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега (Осколу, - ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня", - розповів голова ОВА.

Голова Куп’янської районної військової адміністрації (РВА) Андрій Канашевич, своєю чергою, розповів, що ситуація загалом залишається напруженою, оскільки ворожі обстріли не припиняються. У тому ж числі росіяни активно застосовують FPV-дрони.

"Найбільше турбує, що на лівому березі Осколу залишаються близько 1660 жителів району у Курилівській, Кіндрашівській та Куп’янській громадах", - заявив Канашевич.