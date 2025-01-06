Ускладнило евакуацію. Росіяни вночі спробували зруйнувати переправу у Харківській області
Вночі російські терористи намагались зруйнувати переправу з лівого берега Осколу на правий. Це ускладнило евакуацію та доставку гуманітарних вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега (Осколу, - ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня", - розповів голова ОВА.
Голова Куп’янської районної військової адміністрації (РВА) Андрій Канашевич, своєю чергою, розповів, що ситуація загалом залишається напруженою, оскільки ворожі обстріли не припиняються. У тому ж числі росіяни активно застосовують FPV-дрони.
"Найбільше турбує, що на лівому березі Осколу залишаються близько 1660 жителів району у Курилівській, Кіндрашівській та Куп’янській громадах", - заявив Канашевич.
Ситуація на Куп'янському напрямку
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на Куп'янському напрямку, протягом минулої доби, 5 січня, відбулись чотири ворожі атаки поблизу Загризового.
Нещодавно росіяни спробували штурмувати позиції Сил оборони скориставшись поганою погодою, щоб розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, але атака була успішно відбита.
Зокрема на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
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