Бій тривав майже день: ЗСУ показали відео ураження окупантів біля Куп'янська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

Механізований штурм росіян відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.

Під час відбиття атаки наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки, уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.

Бої за Куп'янськ

Раніше РБК-Україна писало про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак українські захисники змогли відбити атаку.

Як заявляв начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, наразі погрози Куп'янську немає.