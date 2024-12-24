Бій тривав майже день: ЗСУ показали відео ураження окупантів біля Куп'янська
Російська армія спробувала штурмувати позиції ЗСУ біля Куп'янська скориставшись поганою погодою. Їх спроби були невдалими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, вчора ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.
Механізований штурм росіян відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.
Під час відбиття атаки наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки, уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.
Бої за Куп'янськ
Раніше РБК-Україна писало про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак українські захисники змогли відбити атаку.
Як заявляв начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, наразі погрози Куп'янську немає.
Також на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
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