У Курській області відбулась майже половина боїв за минулу добу, - Генштаб

Протягом минулої доби, 6 січня, на лінії фронту відбулось 218 боїв. У Курській області Сили оборони відбили 94 ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку українські бійці відбили три ворожі атаки в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулись чотири бої неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку відбулось п'ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку зупинено 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка й не тільки.

На Курахівському напрямку відбито 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 3 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі штурмував.

У Курській області Сили оборони відбили 94 атаки російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації перевищили 800 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1970 військових, а також: