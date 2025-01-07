DeepState заявил об оккупации Лозовой, в ОСГВ "Хортица" отреагировали

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 6 января, на линии фронта произошло 218 боев. На Харьковском направлении наши воины отбили три атаки, а на Купянском - четыре.

В частности вчера враг пытался разрушить переправу с левого берега Оскола на правый, что усложнило эвакуацию, а также поставку гуманитарных грузов.

Также недавно враг попытался штурмовать позиции Сил обороны во время непогоды, чтобы расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, но атака была успешно отбита.

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