У DeepState розповіли, як РФ "втрачала" села у перший день прориву в Курській області
За підсумками першого дня "прориву" у вівторок, 6 серпня, Сили оборони України могли взяти під контроль села Свердліково, Дар'їно та Олешню в Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deep State.
Аналітики проекту у своїй публікації зазначили, що село Свердліково українські військові зайняли в результаті бою, а Олешню - без бою чи з мінімальними зусиллями.
На контрольно-пропускному пункті "Суджа", Сили оборони оточили близько двох взводів ворога.
Також, пише Deep State, наші захисники оточили село Горналь. Російські військові перелякалися і заховалися у місцевому монастирі.
Крім того, за даними проекту, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа.
"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", - йдеться у повідомленні.
В DeepState зазначили, що оновлення інформації про бойові дії на теренах Курської області подаються з затримками. Деяка інформація може у кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.
Джерело: Мапа війни Deep State (t.me/DeepStateUA)
Військова операція ЗСУ в Курській області
У вівторок, 6 серпня, росЗМІ та влада РФ заявляли, що українська армія прорвалася на територію Курської області.
Вже 7 серпня у мережі з'явилася інформація про бої в районі селища Коренево. Глибина "прориву" кордону зросла до 25-30 кілометрів.
Крім того, ЗМІ повідомили про взяття Україною під контроль газовимірювальної станції неподалік міста Суджа.
Станом на 8 серпня повідомлялося, що Росія втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території. Видання The Telegraph розповіло про три ключові завдання прориву ЗСУ в Курській області.
Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, РБК-Україна зібрало інформацію про важливі для РФ об'єкти Суджанського району.
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