В DeepState рассказали, как РФ "теряла" сёла в первый день прорыва в Курской области
По итогам первого дня "прорыва" во вторник, 6 августа, Силы обороны Украины могли взять под контроль сёла Свердликово, Дарьино и Олешню в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.
Аналитики проекта в своей публикации отметили, что село Свердликово украинские военные заняли в результате боя, а Олешню - без боя либо с минимальными усилиями.
На контрольно-пропускном пункте "Суджа", Силы обороны окружили около двух взводов врага.
Также, пишет Deep State, наши защитники окружили село Горналь. Российские военные испугались и спрятались в местном монастыре.
Кроме того, по данным проекта, передовые группы ВСУ вышли к Гончаровке и окрестностям города Суджа.
"Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", - отмечается в сообщении.
В DeepState отметили, что обновление информации о боевых действиях на территории Курской области подаются с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от свидетельств прямых участников событий.
Источник: Карта войны Deep State (t.me/DeepStateUA)
Военная операция ВСУ в Курской области
Во вторник, 6 августа, росСМИ и власть РФ заявляли, что украинская армия прорвалась на территорию Курской области.
Уже 7 августа в сети появилась информация о боях в районе поселка Коренево. Глубина "прорыва" границы возросла до 25-30 километров.
Кроме того, СМИ сообщили о взятии Украиной под контроль газоизмерительной станции недалеко от города Суджа.
По состоянию на 8 августа сообщалось, что Россия потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Издание The Telegraph рассказало о трех ключевых задачах прорыва ВСУ в Курской области.
Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.
Кроме того, РБК-Украина собрало информацию о важных для РФ объектах Суджанского района.
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