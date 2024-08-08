За 25 км від кордону. Що відомо про Коренево Курської області і що там відбувається

У Курській області третій день тривають бої після нібито "прориву" кордону. У мережі повідомляють, що бої дійшли до селища Коренево Курської області.

Що відомо про цей населений пункт і що там відбувається - матеріалі РБК-Україна нижче.

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Де знаходиться Коренево

Коренево - це невелике робітниче селище і районний центр у західній частині Курської області. Воно знаходиться приблизно за 25 кілометрів від Сумської області і майже за 130 кілометрів від Курська.

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За останніми даними, у селищі проживає близько 5,5 тисячі осіб. Коренево розташоване на території українського етнічного та культурного краю Східна Слобожанщина.

У селищі знаходиться декілька промислових об'єктів та залізнична станція. Зокрема, у Коренево розташований завод з виробництва електричних апаратів і комплектуючих, зерносховище, завод з будівництва газових мереж, енергетичні підприємства, інші дрібні компанія та нафтобаза. За попередніми даними, вона наразі не працює.

Ситуація у селищі

Ще вчора, 7 серпня, у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що нібито бої дійшли до селища Коренево Курської області. Це означає, що глибина "прориву" кордону збільшилася до 25-30 кілометрів.

Російський Telegram-канал "Два майори", критично налаштований до Міноборони РФ, стверджує, що українські сили нібито підійшли до селища Коренево, де їх "з боєм зупинили".

Про те, що на підступах до Коренево точаться бої, також повідомляють і Z-канали, близькі до Міноборони РФ. Також росіяни стверджують, що нібито до Коренево українські сили направили свої резерви.

Додамо, що 7 серпня голова Коренівського району Марина Дегтярьова закликала мешканців обмежити пересування селищем через загострення ситуації в прикордонних територіях.

"Шановні мешканці Коренівського району! Прохання обмежити пересування селищем з метою вашої безпеки", - заявила вона.

Інший напрямок боїв

Варто зазначити, що протягом перших двох днів головним осередком боїв у Курській області було місто Суджа. Воно розташоване за декілька кілометрів від кордону з Україною, східніше селища Коренево. Відстань між цими населеними пунктами становить близько 40 кілометрів.

Згідно з новим зведенням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська могли просунутися на десять кілометрів у Курській області.

У мережі заявляли, що Суджа нібито знаходиться під контролем українських сил, інші пабліки пишуть, що бої там тривають. Коренево стало іншим напрямком "прориву", що значно розширює так звану "сіру зону", де потенційно можуть тривати бої.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Суджі знаходиться низка важливих об'єктів для РФ. Мова йде, зокрема, про газовимірювальну станцію, через яку проходить транзит російського газу в Європу через Україну. Крім того, у Суджі знаходиться електропідстанція, від якої йде гілка від Курської АЕС в Бєлгородську область.