Газова станція, електролінія від Курської АЕС і не тільки: чим для Росії важлива Суджа

Другий день ширяться новини про бої у Курській області. Зокрема окупанти жаліються на "спроби прориву ЗСУ".

РБК-Україна розповідає, які важливі об'єкти для Росії є в цьому районі.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Дізнатись детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях, можна в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на так званий "прорив" кордону в Курській області лише через добу. Він заявив, що це "масштабна провокація" та як завжди звинуватив в усьому Україну.

РБК-Україна поспілкувалось з експертом та дізналось чи може війна перейти на територію РФ.

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