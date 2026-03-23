Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

DeepState повідомив про просування армії РФ у Вовчанську та Синьківці: що заявили у ЗСУ

11:30 23.03.2026 Пн
2 хв
Заяви про просування росіян є недостовірними
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: російські військові в Україні (росЗМІ)

Інформація про нібито просування армії РФ у Вовчанську та Синьківці у Харківській області не відповідає дійсності. Українські війська продовжують утримувати позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання об'єднаних сил у Telegram.

Читайте також: Росія може кинути на фронт усіх мобілізованих з Криму: ISW назвав дату

За інформацією військових, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки, проте штурмові групи окупантів були знищені.

У Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати оборону, однак українські військові утримують позиції.

В Угрупованні наголосили, що заяви про просування в Вовчанську та Синьківці є недостовірними.

На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін, окупанти накопичують сили для поновлення наступу.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Загалом, за даними військових, нейтралізовано 13 атак противника. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили окупантів, щоб сповільнити їхній наступ.

Що передувало

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російська армія нібито просунулася у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського у Донецькій області.

Фото: скриншот мап DeepState

Бої в районі Вовчанська

Про складну ситуацію у Вовчанську стало відомо ще в січні, коли військові повідомляли, що погодні умови сприяли пересуванню ворога в місто.

Росія намагалася прорвати оборону, використовуючи чисельну перевагу.

За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, загарбники фактично знищили Вовчанськ і намагаються просунутися далі, проте Сили оборони чинять опір у південних районах.

Експерти Інституту вивчення війни додавали, що ворогу вдалося просунутися на сході та південному сході міста.

Більше по темі:
ВовчанськЗбройні сили УкраїниХарківВійська РФВійна в УкраїніВійна Росії проти України