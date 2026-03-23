DeepState повідомив про просування армії РФ у Вовчанську та Синьківці: що заявили у ЗСУ

За інформацією військових, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки, проте штурмові групи окупантів були знищені.

У Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати оборону, однак українські військові утримують позиції.

В Угрупованні наголосили, що заяви про просування в Вовчанську та Синьківці є недостовірними.

На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін, окупанти накопичують сили для поновлення наступу.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Загалом, за даними військових, нейтралізовано 13 атак противника. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили окупантів, щоб сповільнити їхній наступ.

Що передувало

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російська армія нібито просунулася у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського у Донецькій області.

Фото: скриншот мап DeepState