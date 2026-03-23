RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке: что заявили в ВСУ

11:30 23.03.2026 Пн
2 мин
Заявления о продвижении россиян являются недостоверными
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: российские военные в Украине (росСМИ)

Информация о якобы продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке в Харьковской области не соответствует действительности. Украинские войска продолжают удерживать позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил в Telegram.

По информации военных, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки, однако штурмовые группы оккупантов были уничтожены.

В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживают позиции.

В Группировке отметили, что заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными.

На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений, оккупанты накапливают силы для возобновления наступления.

На Купянском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы.

Всего, по данным военных, нейтрализовано 13 атак противника. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы оккупантов, чтобы замедлить их наступление.

Что предшествовало

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российская армия якобы продвинулась в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и вблизи Зализнянского в Донецкой области.

Фото: скриншот карт DeepState

Бои в районе Волчанска

О сложной ситуации в Волчанске стало известно еще в январе, когда военные сообщали, что погодные условия способствовали передвижению врага в город.

Россия пыталась прорвать оборону, используя численное преимущество.

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, захватчики фактически уничтожили Волчанск и пытаются продвинуться дальше, однако Силы обороны оказывают сопротивление в южных районах.

Эксперты Института изучения войны добавляли, что врагу удалось продвинуться на востоке и юго-востоке города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВолчанскВооруженные силы УкраиныХарьковВойска РФВойна в УкраинеВойна России против Украины