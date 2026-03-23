DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке: что заявили в ВСУ

По информации военных, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки, однако штурмовые группы оккупантов были уничтожены.

В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживают позиции.

В Группировке отметили, что заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными.

На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений, оккупанты накапливают силы для возобновления наступления.

На Купянском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы.

Всего, по данным военных, нейтрализовано 13 атак противника. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы оккупантов, чтобы замедлить их наступление.

Что предшествовало

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российская армия якобы продвинулась в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и вблизи Зализнянского в Донецкой области.

Фото: скриншот карт DeepState