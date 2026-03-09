DeepState повідомив про просування армії РФ на фронті: деталі

Просування біля Удачного

За інформацією проекту DeepState, зміну лінії фронту зафіксовано біля зазначеного населеного пункту. "Ворог просунувся поблизу Удачного", - йдеться в повідомленні аналітиків у неділю, 8 березня.

Експерти також оновили карту бойових дій, на якій зазначено просування російських підрозділів у районі селища.

Ситуація на Покровському напрямку

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 8 березня також повідомлялося про активні спроби російських військ просунутися на цій ділянці фронту.

"Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Вдале, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка", - ідеться в повідомленні.

Інтенсивність атак

За даними Генштабу, за добу на Покровському напрямку зафіксовано 18 атак з боку російських сил. На момент публікації зведення одне з бойових зіткнень тривало.

Втрати російської армії

Українські військові повідомили про значні втрати противника на цій ділянці фронту. За інформацією Генштабу, захисники знищили одну артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки та два автомобілі.

Крім того, пошкоджено танк, сім артилерійських систем, два автомобілі, дві одиниці спеціальної техніки та 11 укриттів противника. Також українські сили знищили або подавили 158 безпілотників різних типів.