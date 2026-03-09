DeepState сообщил о продвижении армии РФ на фронте: детали

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, оккупационные силы смогли улучшить свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мониторингового проекта DeepState в Telegram.
По информации проекта DeepState, изменение линии фронта зафиксировано возле указанного населенного пункта. "Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении аналитиков в воскресенье, 8 марта.
Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.
В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.
"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак со стороны российских сил. На момент публикации сводки одно из боестолкновений продолжалось.
Украинские военные сообщили о значительных потерях противника на этом участке фронта. По информации Генштаба, защитники уничтожили одну артиллерийскую систему, 12 единиц специальной техники и два автомобиля.
Кроме того, повреждены танк, семь артиллерийских систем, два автомобиля, две единицы специальной техники и 11 укрытий противника. Также украинские силы уничтожили или подавили 158 беспилотников различных типов.
Напоминаем, что на временно оккупированных территориях Херсонской области заметно участились рейды и проверки местного населения. По данным украинских источников, рост репрессивных действий фиксируется в Геническе, Скадовске, Новой Каховке и ряде других населенных пунктов региона, что отражает усиление контроля оккупантов над местным населением.
Отметим, что советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что российские оккупационные войска массово применяют дешевые разведывательные дроны на базе БПЛА "Молния", которые заменили ранее используемые дорогостоящие ударные аппараты.