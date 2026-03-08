Репресії в окупованій Херсонській області: хто потрапляє під підозру

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області почастішали рейди та перевірки місцевого населення. За інформацією українських джерел, активізація репресій спостерігається в Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Окупаційна влада прагне очистити контрольовані території від незгодних і створити повністю кероване політичне середовище перед виборчими кампаніями, забезпечуючи повний контроль над населенням регіону.

Посилення репресій також пов'язують із підготовкою до майбутніх виборів до Державної думи Росії.

У результаті регулярні рейди, перевірки документів і затримання стали інструментом залякування місцевого населення і придушення інакомислення.

Під визначення "екстремізм" тепер підпадають звичайні прояви проукраїнської позиції, критика окупаційної адміністрації, а також активність у соціальних мережах.

Кремлівський лідер особисто наголосив на важливості цієї роботи, що фактично стало сигналом до жорсткого придушення будь-якої незгодної позиції.

Посилення контролю пов'язане із заявами диктатора Росії Володимира Путіна про необхідність боротьби з так званим "екстремізмом" і "русофобією" на тимчасово окупованих територіях.

Окупаційні "правоохоронці" отримали розпорядження затримувати осіб, яких підозрюють у нелояльності до окупаційної влади або підтримці України.

Нагадуємо, що Кремль активно поширює дезінформацію про нібито неминучу перемогу Росії на полі бою, намагаючись схилити Захід до відмови від підтримки України, тоді як реальні дані значно спростовують ці заяви.

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні не зайшла в глухий кут, наголошуючи на тому, що успіхи української армії та значні втрати російських військ продовжують визначати перебіг бойових дій.