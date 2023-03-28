Дедлайн завтра. Що відомо про виселення УПЦ із Київсько-Печерської лаври

Підстави для виселення

Києво-Печерська лавра перебуває у державній власності. У 2013 році УПЦ передали у безоплатне та безстрокове користування 79 об'єктів Нижньої лаври, в якій знаходяться печери та монастир. А 2016-го з церквою уклали договір про безоплатне користування Успенським собором та Трапезною церквою (Верхня лавра). І термін дії цих угод закінчився 31 грудня 2022 року.

Минулого року влада на тлі повномасштабного російського вторгнення влада взялася за обмеження впливу Московського патріархату в Україні. На багатьох об'єктах провели обшуки, а деяким представникам церкви оголосили підозри щодо антидержавної діяльності.

На початку грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону церков, афілійованих з центрами впливу в Росії. А також доручив підготувати відповідний законопроект та перевірити підстави, на яких УПЦ користується майном.

Тоді ж стало відомо про санкції щодо намісника лаври, митрополита Павла Лебедя та інших ієрархів. Центр стратегічних комунікацій роз'яснював, що заборона Московського партіархату пов'язана з антиукраїнською пропагандою та діями щодо прикриття російських спецслужб.

Наприкінці року Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати оренду Києво-Печерської лаври. А 10 березня Національний заповідник підтвердив, що до 29 числа УПЦ має залишити комплекс.

Причиною розірвання договору стали рішення РНБО, висновки міжвідомчої робочої групи та лист Мінкульту. За словами міністра Олександра Ткаченка, робоча група знайшла низку порушень. Серед них - самовільне будівництво, перепланування будівель та нецільове використання об'єктів.

Крім того, було анонсовано ревізію церковних цінностей, у тому числі мощів. А представникам УПЦ погрожували відповідальністю, якщо вони спробують перемістити їх до іншого місця.

Позиція УПЦ

Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) називає українську владу "гонителями церкви та онуками революції". На одному з богослужінь він розкритикував вимогу залишити лавру і залякував парафіян тим, що нібито з України розпочнеться апокаліпсис. До того ж він запевнив, що УПЦ до останнього відстоюватиме свої права.

Потім ієрархи записали звернення, в якому заявили, що на виборах у 2019 році молилися за перемогу Володимира Зеленського і тому чекають від нього захисту та підтримки. А 20 березня прийшли під Офіс президента на чолі з предстоятелем Онуфрієм, щоб зустрітися із Зеленським та передати лист Синоду. За дві години в Офісі заявили, що особистої зустрічі не буде, а ієрархи відмовилися передавати звернення профільним департаментам.

Днями митрополит Павло (Лебідь) наголосив, що ченці не зможуть покинути лавру до 29 березня.

"Ми не зможемо цього зробити з жодної причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. Тут у нас все, що необхідно для життя - кухня одна та інша, вишивальниці цех, пральня, тому що приїжджає багато паломників. Сьогодні ми не маємо місця, куди це все вивезти, а залишати ми нічого не маємо наміру", - зазначив він.

Більше того, він заявив, що ніхто не зможе звинуватити УПЦ "у здачі лаври без бою" і звернувся до парафіян із закликом захистити святиню. Проте минулого тижня з'явилися відео із вантажівками на її території.

Міністр культури Олександр Ткаченко підтвердив, що переїзд розпочався, і представники церкви вивозять "бойлери, стільці та столи". За процесом стежать правоохоронці з МВС та СБУ і з тим, яке саме майно вивозять із лаври, ще треба розібратися.

З наближенням дедлайну в УПЦ намагаються ще активніше привернути увагу. Наприклад, митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука оголосив голодування до 29 березня на підтримку братії Києво-Печерської лаври. На це рішення бурхливо відреагували у соціальних мережах - люди вважають, що дієта, особливо у Великий піст, йому не завадить.

На даний момент є всі підстави вважати, що недільна літургія Онуфрія може бути останньою перед виселенням.

Що каже влада

Щойно стала відома дата виселення, президент Володимир Зеленський зазначив, що українці мають рухатися до духовної незалежності і не можуть залишити Росії простір для маніпуляцій.

"Я бачу схвалення українцями цих наших кроків - цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилася бодай якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині - наші лаври - або красти з них якісь цінності", - заявив він в одному з вечірніх звернень.

У Міністерстві культури припускають, що церква може відмовитись залишити Києво-Печерську лавру 29 березня. Саме тому до складу ревізійної комісії залучено представників силових органів.

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов виключає силове виселення УПЦ із лаври (Віталій Носач/РБК-Україна)

Хоча секретар РНБО Олексій Данілов раніше виключив варіант силового виселення і запевнив, що влада не уподібнюватиметься Російській Федерації.

"Але ми точно будемо виконувати те, що нам належить, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території… Адже ми не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не повинні державі диктувати, ви не повинні державу тримати в заручниках", - говорив він в інтерв'ю "Радіо Свобода", натякаючи на те, що у лавах УПЦ є завербовані російською Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Ці звинувачення аж ніяк не безпідставні. Лише за останні тижні:

настоятель кафедрального собору в Ужгороді отримав підозру у розпалюванні релігійної ненависті;

затримано настоятеля храму в Шосткінському районі (Сумська область) за передачу розвідувальної інформації росіянам;

затримано проросійського блогера, який переховувався в одному з монастирів УПЦ;

оголошено підозру керівнику Черкаської єпархії, за якого на її сайті нав'язувалися ідеї рашизму;

затримано настоятеля однієї з парафій у Лимані (Донецька область) через агітацію голосувати на псевдореферендумі.

Як реагують за кордоном

Новина про виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської лаври викликала бурхливу реакцію у церковному світі. Особливо у тому, що належить до сфери впливу Російської православної церкви (РПЦ). Зокрема, про підтримку вже заявили православні церкви Сербії, Болгарії та патріарх Антіохійський та всього Сходу Іоан Х. А предстоятель грузинської церкви Ілля II закликав вселенського патріарха Варфоломія втрутитися у ситуацію та "зменшити напруженість".

Щодо останнього, то він навряд чи засудить виселення УПЦ із лаври. По-перше, канонічною є Православна церква України (ПЦУ), а по-друге, Варфоломій вважає РПЦ відповідальною за війну проти України. За його словами, міжрелігійний діалог має бути зосередженим на протистоянні Московському патріархату.

"Церква та державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - заявив він на тлі того, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Папа Римський Франциск, у свою чергу, закликає поважати святині, а управління Верховного комісара ООН з прав людини стурбоване тим, що дії української держави можуть мати нібито дискримінаційний характер.

"Україна - демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не є тотожною праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - прокоментував звіт ООН спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Що буде після виселення УПЦ

Міністр Олександр Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна запевнив, що чернече життя і богослужіння продовжаться після виселення УПЦ з лаври.

"Комісія діє відповідно до закону, досліджує збереження майна, у тому числі й рухомого, 800+ музейних експонатів. Я сподіваюся, що це й надалі відбуватиметься в рамках закону. Безумовно, у лаврі має продовжуватися духовне чернече життя. Яким чином? Я думаю, це ми найближчим часом побачимо", - наголосив він.

Фото: міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що богослужіння у лаврі триватимуть (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, 7 січня предстоятель Православної церкви України Епіфаній вперше провів тут богослужіння, а до того лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Це означає, що церква як юридична особа в принципі може отримати у користування майно та храми. Хоча питання довгострокової оренди поки що не розглядається.

За словами Ткаченка, зараз обговорюються законодавчі зміни, які дозволять передавати державне майно не в оренду, а у безоплатне користування. Оскільки не всі релігійні організації можуть потягнути оренду у фінансовому плані.

Крім того, міністр говорив, що про виселення ченців не йдеться, але вони мають "визначитися з тим, яким чином можуть залишитися". В ефірі телемарафону він натякнув, що це питання могло б мирно вирішитися з їхнім переходом до ПЦУ. У будь-якому разі вже завтра, 29 березня, стане зрозуміло, чи боротиметься УПЦ за лавру. І якщо так, то яким саме способом.