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Зеленський про Лавру: не допустимо маніпуляцій духовністю українців

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Неділя 12 березня 2023 21:37
Зеленський про Лавру: не допустимо маніпуляцій духовністю українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Влада України не допустить, щоб у Росії залишилася якась можливість маніпулювати духовністю українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Він наголосив, що вже є рух на зміцнення української духовної незалежності.

"Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків - цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині - наші лаври - або красти з них будь-які цінності.", - заявив він.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше у Мінкульті підтвердили "виселення" представників УПЦ МП із Лаври. Їхній договір на використання приміщень спливає 29 березня.

При цьому голова Мінкульту Олександр Ткаченко анонсував ревізію музейних експонатів, зокрема мощів святих у Києво-Печерській лаврі.

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