Чому Зеленський ініціює заборону УПЦ МП: пояснення Центру стратегічних комунікацій

В Україні введуть заборону на діяльність об'єктів Української православної церкви Московського патріархату через поширення російської пропаганди та прикриття діяльності спецслужб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій .

Передусім зазначимо, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.

У храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.

УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України.

Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками планомірно знищувалася українська церква.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Наразі питання заборони діяльності УПЦ МП викликає певні складнощі, але Україна знайде вихід з ситуації.

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