Дедлайн Трампа не актуальний? Коли чекати наступний крок по мирному плану США

США на переговорах у Женеві побачили високу готовність української сторони до конструктивної дискусії - тож жорсткі дедлайни для схвалення мирної угоди, на кшталт 27 листопада, вже навряд чи є актуальними.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

За його словами, наступний крок у перемовинах буде визначений американською стороною, після обговорення результатів женевських перемовин. Після цього і стане зрозуміло, коли може відбутись телефонна розмова чи особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"США побачили абсолютну готовність України до співпраці, що на неї не треба тиснути якимись дедлайнами. І сама зустріч була максимально продуктивною. Голові делегації Андрію Єрмаку вдалося зняти початкову напругу, яку була з боку американців", - сказав співрозмовник.

Мирний план США

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що США підготували мирний план для завершення війни РФ проти України, який складається з 28 пунктів.

Такий план у первісному вигляді передбачав, що Україна має піти на низку поступок. Зокрема, мова про передачу Донецької області під контроль РФ, відмову від планів членства в НАТО, скорочення чисельності ЗСУ.

Для того, щоб відкоригувати такий план українська делегація зустрілася з американською у Женеві.

В результаті переговорів сторонам вдалося домовитися про видозмінення мирного плану США.

Як розповів радник голови ОП Олександр Бевз, з плану прибрали деякі пункти. Також деякі пункти змінили.

При цьому, за даними джерел Financial Times, тепер мирний план скаладається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше.