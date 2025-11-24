Дедлайн Трампа не актуален? Когда ждать следующий шаг по мирному плану США

США на переговорах в Женеве увидели высокую готовность украинской стороны к конструктивной дискуссии - поэтому жесткие дедлайны для одобрения мирного соглашения, как 27 ноября, уже вряд ли актуальны.

По его словам, следующий шаг в переговорах будет определен американской стороной, после обсуждения результатов женевских переговоров. После этого и станет понятно, когда может состояться телефонный разговор или личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"США увидели абсолютную готовность Украины к сотрудничеству, что на нее не надо давить какими-то дедлайнами. И сама встреча была максимально продуктивной. Главе делегации Андрею Ермаку удалось снять начальное напряжение, которое было со стороны американцев", - сказал собеседник.

Мирный план США

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США подготовили мирный план для завершения войны РФ против Украины, который состоит из 28 пунктов.

Такой план в первоначальном виде предусматривал, что Украина должна пойти на ряд уступок. В частности, речь о передаче Донецкой области под контроль РФ, отказе от планов членства в НАТО, сокращении численности ВСУ.

Для того, чтобы откорректировать такой план украинская делегация встретилась с американской в Женеве.

В результате переговоров сторонам удалось договориться о видоизменении мирного плана США.

Как рассказал советник председателя ОП Александр Бевз, из плана убрали некоторые пункты. Также некоторые пункты изменили.

При этом, по данным источников Financial Times, теперь мирный план состоит из 19 пунктов, а не из 28, как это было раньше.