Дедлайн 8 серпня: Трамп уточнив, чи чекає від Путіна перемир’я з Україною

Представники преси уточнили: "Ваш крайній термін для Володимира Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, все ще залишається завтра?"

У відповідь Трамп повторив: "Це буде залежати від нього. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього."

Також Трамп зазначив, що дуже розчарований.

Ультиматум Трампа

Минулого місяця Трамп жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав диктатору 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки та вказав дедлайном 8 серпня.

У разі відмови від пригрозив запровадити санкції проти країн, що закуповують російську нафту і додаткові санкції проти Росії.

Попри це у Путіна заявили про намір продовжувати агресивну війну і навіть пригрозили США ядерною війною.

31 липня Трамп заявив, що спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву.