Дональд Трамп Война в Украине

Дедлайн 8 августа: Трамп уточнил, ждет ли от Путина перемирия с Украиной

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, остается ли в силе его крайний срок для российского диктатора Владимира Путина по прекращению огня в Украине, который истекает 8 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Представители прессы уточнили: "Ваш крайний срок для Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, все еще остается завтра?"

В ответ Трамп повторил: "Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него."

Также Трамп отметил, что очень разочарован.

Ультиматум Трампа

В прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.

В случае отказа от пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть и дополнительные санкции против России.

Несмотря на это у Путина заявили о намерении продолжать агрессивную войну и даже пригрозили США ядерной войной.

31 июля Трамп заявил, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву.

 

 

Вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.

Мирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в УкраинеДональд ТрампВладимир Путин