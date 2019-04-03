Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться перед вторым туром выборов 2019. Как ожидается, повторное голосование состоится 21 апреля. Все подробности о дебатах кандидатов в президенты - в материале РБК-Украина.

Дебаты Зеленского и Порошенко

После объявления результатов экзит-полов 31 марта Петр Порошенко дал пресс-конференцию, на которой отметил, что перед вторым туром выборов должны пройти дебаты кандидатов. Кроме того, петиции о дебатах кандидатов были зарегистрированы на сайтах парламента и президента.

В свою очередь, в штабе Владимира Зеленского ответили, что готовы к дебатам. Кроме того, 3 марта Владимир Зеленский опубликовал в соцсети ролик с обращением к Порошенко. Зеленский заявил, что готов к дебатам, но предложил провести их на НСК "Олимпийский" в Киеве. Он также отметил, что перед дебатами кандидаты должны пройти медобследование, чтобы доказать, что среди них нет алкоголиков и наркоманов. Зеленский также добавил, что ждет, что Порошенко назовет его кандидатом в президенты. Зеленский дал Порошенко 24 часа, чтобы ответить на его предложение.

Во второй тур выборов 2019 выходят Зеленский и Порошенко

Первый тур выборов 2019 в Украине состоялся 31 марта 2019 года. Накануне голосования социологи публиковали результаты соцопросов, в которых лидером президентской гонки был Зеленский с поддержкой около 30% избирателей. Лидерство Зеленского подтвердили и экзит-полы, которые проводились непосредственно в день голосования. Вместе с тем, за второе место в рейтинге долгое время боролись Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В последних социологических опросах, обнародованных накануне выборов, второе место было за Порошенко. По результатам экзит-полов он также занял второе место.

После окончания голосования Центризбирком начал подсчет голосов избирателей. На данный момент уже обработаны 99,99% протоколов. Согласно результатам подсчета, никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Таким образом, согласно украинскому законодательству, должно состояться повторное голосование - во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, - Зеленский и Порошенко.

Согласно данным ЦИК, Зеленского на выборах поддержали 30,24% избирателей (5 713 783 голосов). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (3 014 420 голосов). Зеленский является лидером практически во всех областях, кроме пяти: Луганской и Донецкой (здесь большинство поддержало Юрия Бойко), Ивано-Франковской (в области наибольшая поддержа у Юлии Тимошенко), Тернопольской и Львовской (здесь поддержали Петра Порошенко). Порошенко также поддержали на заграничном избирательном округе.

Отметим, решение о дебатах принимается после объявления ЦИК окончательных результатов голосования и официального объявления о проведении второго тура.

Как проходили дебаты кандидатов в президенты на предыдущих выборах

Дебаты кандидатов в президенты в Украине проводились дважды: в 1994 году - между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой и в 2004 году - между Виктор Ющенко и Виктор Янукович. В 2010 году должны были состояться дебаты между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, но Янукович на них не пришел.

Дебаты Ющенко и Януковича

Выступление Тимошенко

Дебаты кандидатов в президенты

Согласно закону Украины о выборах, предвыборные дебаты кандидатов в президенты проводятся в случае назначения Центральной избирательной комиссией повторного голосования. При этом, участие в дебатах не является обязательным.

Теледебаты должны проводиться в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире и длиться не менее часа, при этом прерывать трансляцию на рекламу запрещается.

Кроме того, дебаты должны транслироваться на Первом национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины, а также на других каналах.

Согласно закону, кандидаты должны участвовать в дебатах лично. Если кто-то из кандидатов отказывается - выделенное время предоставляется другому кандидату для проведения предвыборной агитации. Организацией дебатов должен заниматься Национальная телекомпания Украины.