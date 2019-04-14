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Стало известно, кто будет модератором на дебатах Порошенко

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 12:55
Стало известно, кто будет модератором на дебатах Порошенко
Фото: Андрей Куликов (wikipedia.org)

Дебаты Порошенко на НСК будет модерировать Андрей Куликов

Дебаты Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля будет модерировать украинский журналист Андрей Куликов. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Сообщается, что команда Порошенко пригласила Куликова быть модератором дебатов на "Олимпийском" 14 апреля, которые должны начаться в 14:14. Также сообщается, что Куликов согласился модерировать дебаты.

Напомним, ранее у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. По словам представителя его избирательного штаба Олега Медведева, действующий президент появится на стадионе, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на "Суспільном".

Вчера Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому с приглашением принять участие в дебатах на НСК 14 апреля. Ожидается, что сегодня в 14:14 на стадионе начнется выступление президента.

В штабе Зеленского также анонсировали дебаты. В ролике, размещенном в социальных сетях команды Зеленского, указано, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

Отметим, национальные дебаты, которые по закону о выборах президента проводятся в последнюю пятницу перед голосованием, пройдут в студии "Суспільного" с 20:00 до 21:00 19 апреля. Это время будет посвящено дебатам независимо от того, будут ли присутствовать кандидаты.

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