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Порошенко все-таки придет на дебаты на НСК 19 апреля, - источники

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 09:37
Порошенко все-таки придет на дебаты на НСК 19 апреля, - источники
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК все-таки могут состояться

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля на НСК "Олимпийский" все-таки пройдут при участии действующего президента. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страстная неделя: как Зеленский и Порошенко готовятся к финалу избирательной гонки".

Отметим, штаб Петра Порошенко выступает за проведение нескольких встреч с Зеленским, в то время как его оппонент настаивает на дебатах  в последнюю пятницу перед выборами - 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". При этом официальные дебаты на "Суспільном" должны пройти в тот же день на час позже. По информации РБК-Украина, Порошенко в пятницу намерен прибыть сначала на стадион, а потом в телестудию.

"Мы отказались от дебатов 14-го, потому что их физически невозможно организовать за такой короткий срок. Они сказали, что заказали маленькую сцену и минимум освещения, но нет даже покрытия поверх футбольного газона. Дебаты на "Суспільном" за ту цену, которую назвал (Зураб, - ред.) Аласания, это тоже бред. За 8 миллионов, кроме организации студии и  трансляции, можно нанять еще тысячу операторов", - рассказал РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

Напомним, ранее сообщалась, что Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов. Накануне президент пригласил его на эфир программы "Свобода слова" на ICTV.

Кроме того, вчера Порошенко заявил, что дебаты 19 апреля могут пройти только в студии "Суспільного".

 

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