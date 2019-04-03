Дебати Зеленського і Порошенка: головне

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися перед другим туром президентських виборів 2019. Як очікується, повторне голосування відбудеться 21 квітня. Всі подробиці про дебати кандидатів у президенти - в матеріалі РБК-Україна.

Дебати Зеленського і Порошенка

Після оголошення результатів екзит-полів 31 березня Петро Порошенко дав прес-конференцію, на якій зазначив, що перед другим туром виборів мають відбутися дебати кандидатів. Крім того, петиції про дебати кандидатів були зареєстровані на сайтах парламенту і президента.

У свою чергу, у штабі Володимира Зеленського відповіли, що готові до дебатів. Крім того, 3 березня Володимир Зеленський опублікував в соцмережі ролик із зверненням до Порошенка. Зеленський заявив, що готовий до дебатів, але запропонував провести їх на НСК "Олімпійський" в Києві. Він також зазначив, що перед дебатами кандидати повинні пройти медобстеження, щоб довести, що серед них немає алкоголіків і наркоманів. Зеленський також додав, що чекає, що Порошенко назве його кандидатом у президенти. Зеленський дав Порошенко 24 години, щоб відповісти на його пропозицію.

Після публікації ролика Зеленського на ідею проведення дебатів на стадіоні відреагували на НСК. Як повідомили в прес-службі "Олімпійського", вони не отримували ніяких звернень від кандидатів, але в разі отримання заявок - вони будуть розглянуті.

Також на звернення Зеленського відреагувала нардеп від БПП Марія Іонова, яка вважає, що Порошенко не буде проводити дебати на стадіоні.

У другий тур виборів 2019 виходять Зеленський і Порошенко

Перший тур виборів 2019 в Україні відбувся 31 березня 2019 року. Напередодні голосування соціологи публікували результати соцопитувань, в яких лідером президентської гонки був Зеленський з підтримкою близько 30% виборців. Лідерство Зеленського підтвердили і екзит-поли, які проводилися безпосередньо в день голосування. Разом з тим, за друге місце в рейтингу довгий час боролися Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. В останніх соціологічних опитувань, оприлюднених напередодні виборів, друге місце було за Порошенком. За результатами екзит-полів він також посів друге місце.

Після закінчення голосування Центрвиборчком почав підрахунок голосів виборців. На даний момент вже опрацьовано 99% протоколів. Згідно з результатами підрахунку, ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів. Таким чином, згідно з українським законодавством, має відбутися повторне голосування - у другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, - Зеленський і Порошенко.

Згідно з даними ЦВК, Зеленського на виборах підтримали 30,24% виборців (5 713 783 голосів). За Порошенка проголосували 15,95% виборців (3 014 420 голосів). Зеленський є лідером практично у всіх областях, крім п'яти: Луганської і Донецької (тут більшість підтримала Юрія Бойка), Івано-Франківської (в області найбільша підтримка у Юлії Тимошенко), Тернопільської і Львівської (тут підтримали Петра Порошенка). Порошенка також підтримали на закордонному виборчому окрузі.

Зазначимо, рішення про дебати приймається після оголошення ЦВК остаточних результатів голосування і офіційного оголошення про проведення другого туру.

Як проходили дебати кандидатів у президенти на попередніх виборах

Дебати кандидатів у президенти в Україні проводилися двічі: в 1994 році - між Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою і в 2004 році - між Віктор Ющенком і Віктор Янукович. У 2010 році повинні були відбутися дебати між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко, але Янукович на них не прийшов.

Дебати Ющенка та Януковича

Виступ Тимошенко

Дебати кандидатів у президенти

Відповідно до закону України про вибори, передвиборні дебати кандидатів у президенти проводяться у разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування. При цьому, участь у дебатах не є обов'язковою.

Теледебати мають проводитися в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі і тривати не менше години, при цьому переривати трансляцію на рекламу забороняється.

Крім того, дебати мають транслюватися на Першому національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також на інших каналах.

Відповідно до закону, кандидати мають брати участь у дебатах особисто. Якщо хтось із кандидатів відмовляється - виділений час надається іншому кандидату для проведення передвиборної агітації. Організацією дебатів має займатися Національна телекомпанія України.