Дебаты по делу Януковича перенесли на 14:00

Адвокат Януковича, назначенный центром бесплатной помощи, покинул зал суда

В Оболонском суде перенесли на 14:00 дебаты по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, назначенный из центра бесплатной правовой помощи адвокат Януковича Виктор Овсянников, покинул зал Оболонского суда.

"Сейчас центр проинформирован, что защитник, назначенный центром безвозмездной помощи, покинул зал суда, суд обратится с просьбой обеспечить его прибытия в суд. Перерыв на 14:00", - сказал Девятко.

Вместе с тем, прокурор в деле уже начал зачитывать речь к дебатам.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор по делу госизмены Януковича Руслан Кравченко попросил назначить бесплатного адвоката.

"Под угрозой вопросы защиты Януковича. Мы ходатайствуем о привлечении государственного защитника. Такое поведение защитника является недопустимым", - сказал прокурор.

Вчера, 31 июля, Оболонский районный суд Киева постановил назначить экс-президенту Украины Виктору Януковичу адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Кроме того, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Также сообщалось, что адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича. Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные дебаты по делу о госизмене экс-президента Украины.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.