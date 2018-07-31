Суд по справі Януковича призначив безоплатного адвоката після самоусунення чотирьох захисників

Наступне засідання у справі Януковича за участі безоплатного адвоката відбудеться 1 серпня о 10:00

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 31 липня, ухвалив призначити екс-президенту України Віктору Януковичу адвоката із центру безоплатної правової допомоги. Про це у залі суду заявив головуючий суддя по справі Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, коли суд ухвалив відновити судові дебати, захисники для участі в дебатах не з'явились.

"Подальші діі захисту спрямовані на унеможливлення подальшого слухання та захисту Януковича. Відповідно, суд вважає, що захисник Януковича підлягає призначенню із центру безоплатної допомоги", - сказав Дев'ятко.

За його словами, 1 серпня о 10:00 відбудеться наступне засідання у справі про держзраду за участі безоплатного адвоката.

Фото: засідання Оболонського суду у справі про держзраду Віктора Януковича

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурор по справі держзради Януковича Руслан Кравченко попросив призначити безоплатного адвоката.

"Під загрозою питання захисту Януковича. Ми клопочемо про залучення державного захисника. Така поведінка захисника є неприпустимою", - сказав прокурор.

Окрім того, раніше повідомлялося, що Верховний суд України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Також повідомлялося, що адвокати зірвали дебати по справі Януковича. Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.