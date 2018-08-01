Дебати по справі Януковича перенесли на 14:00

Адвокат Януковича, призначений центром безоплатної допомоги, покинув залу суду

В Оболонському суді перенесли на 14:00 дебати у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив суддя Владислав Девятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, призначений із центру безоплатної правової допомоги адвокат Януковича Віктор Овсянніков, покинув залу Оболонського суду.

"Зараз центр проінформований, що захисник, призначений центром безоплатної допомоги, покинув зал суду, суд звернеться з проханням забезпечити його прибуття до суду. Перерва на 14:00", - сказав Девятко.

Разом з тим, прокурор у справі вже почав зачитувати промову до дебатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурор по справі держзради Януковича Руслан Кравченко попросив призначити безоплатного адвоката.

"Під загрозою питання захисту Януковича. Ми клопочемо про залучення державного захисника. Така поведінка захисника є неприпустимою", - сказав прокурор.

Вчора, 31 липня, Оболонський районний суд Києва ухвалив призначити екс-президенту України Віктору Януковичу адвоката із центру безоплатної правової допомоги.

Окрім того, раніше повідомлялося, що Верховний суд України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Також повідомлялося, що адвокати зірвали дебати по справі Януковича. Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.