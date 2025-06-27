Де знаходиться місто Самар, яке двічі за три дні під атакою балістики

Самар - місто на березі річки, розташоване неподалік від Дніпра. Останнім часом воно перетворилось на мішень для російських терористів, адже лише за три дні по місту двічі завдали удару балістикою, що спричинило жертви й руйнування.

РБК-Україна в матеріалі нижче показує, де знаходиться місто Самар та що про нього відомо.

Де знаходиться Самар

Самар є адміністративним центром Самарівського району Дніпропетровської області. Місто раніше мало назву Новомосковськ, але у вересні 2024 року Верховна Рада його перейменувала в рамках дерусифікації.

Територія Самару займає площу у 36 км2, проте через відсутність точно закріплених меж громади це число є приблизним.

Місто розташовано на правому березі річки Самари, лівої притоки річки Дніпро, та декількох безіменних її приток, на заході Самарських плавень та Самарської Товщі, за 25 км на північний схід від міста Дніпро.

На північ від міста розташований пагорб "Мар'янівська гора", на захід - безіменна болотиста місцевість з рядом дрібних річок, на південь - залишки Самарських плавнів та Самарська затока, на схід - Самарська Товща. Самар є найбільшим містом області, що повністю розташовано праворуч річки Самари.

Мапа: Самар - це промислове місто з розгалуженою інфраструктурою (google.com/maps)

Самара - основна "артерія" міста. Завдяки їй працюють майже всі сектори економіки міста. Проте, сама річка має багато екологічних вад, які з часом накопичуються. Сама річка із року в рік "цвіте", бувають локальні мори риби, спостерігається її мінералізація. Проте річка все одно залишається привабливою для туристів, а для міста - головним ресурсом.

Через відсутність сучасних переписів населення України з 2001 року населення міста до російського вторгнення в Україну оцінювалося як приблизне до 70 000 осіб. У місті працюють багато промислових підприємств.

Самар також є великим залізничним вузлом.

Місто під ударами балістики

Останній час місто опиняється під смертоносними ударами російських терористів. Так, сьогодні окупанти атакували місто балістичними ракетами, спалахнула пожежа.

Наразі відомо про щонайменше 5 загиблих та 23 поранених, серед яких є "важкі". На 28 і 29 червня в місті оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

"Рятувальники розбирають завали. Медики борються за життя поранених. Усі служби працюють злагоджено та безперервно", - повідомив мер міста Сергій Рєзнік.