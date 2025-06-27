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Где находится город Самар, который дважды за три дня под атакой баллистики

Самар, Пятница 27 июня 2025 15:50
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Где находится город Самар, который дважды за три дня под атакой баллистики Фото: Самар находится неподалеку от Днепра и часто под ударами российской баллистики (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Самар - город на берегу реки, расположенный неподалеку от Днепра. В последнее время он превратился в мишень для российских террористов, ведь только за три дня по городу дважды нанесли удар баллистикой, что повлекло жертвы и разрушения.

РБК-Украина в материале ниже показывает, где находится город Самар и что о нем известно.

Где находится Самар

Самар является административным центром Самаровского района Днепропетровской области. Город ранее назывался Новомосковск, но в сентябре 2024 года Верховная Рада его переименовала в рамках дерусификации.

Территория Самара занимает площадь в 36 км2, однако из-за отсутствия точно закрепленных границ общины это число является приблизительным.

Город расположен на правом берегу реки Самары, левого притока реки Днепр, и нескольких безымянных ее притоков, на западе Самарских плавней и Самарской Толщи, в 25 км к северо-востоку от города Днепр.

К северу от города расположен холм "Марьяновская гора", на запад - безымянная болотистая местность с рядом мелких рек, на юг - остатки Самарских плавней и Самарский залив, на восток - Самарская Толща. Самар является крупнейшим городом области, полностью расположенным справа от реки Самары.

Где находится город Самар, который дважды за три дня под атакой баллистики

Карта: Самар - это промышленный город с разветвленной инфраструктурой (google.com/maps)

Самара - основная "артерия" города. Благодаря ей работают почти все сектора экономики города. Однако, сама река имеет много экологических недостатков, которые со временем накапливаются. Сама река из года в год "цветет", бывают локальные моры рыбы, наблюдается ее минерализация. Однако река все равно остается привлекательной для туристов, а для города - главным ресурсом.

Из-за отсутствия современных переписей населения Украины с 2001 года население города до российского вторжения в Украину оценивалось как приблизительное до 70 000 человек. В городе работают много промышленных предприятий.

Самар также является крупным железнодорожным узлом.

Город под ударами баллистики

Последнее время город оказывается под смертоносными ударами российских террористов. Так, сегодня оккупанты атаковали город баллистическими ракетами, вспыхнул пожар.

Известно о по меньшей мере 5 погибших и 23 раненых, среди которых есть "тяжелые". На 28 и 29 июня в городе объявлены дни траура по погибшим в результате российской атаки.

"Спасатели разбирают завалы. Медики борются за жизнь раненых. Все службы работают слаженно и непрерывно", - сообщил мэр города Сергей Резник.

Напомним, что всего три дня назад войска РФ также атаковали Самар баллистикой. Тогда под террористическим ударом был и город Днепр.

Всего в результате той атаки погибли 23 человека (21 - в Днепре, 2 - Самар).

Пострадавших из-за атаки на город насчитали более 340, среди которых 38 детей. Во время удара пострадал в частности пассажирский поезд, который следовал сообщением Одесса - Запорожье.

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