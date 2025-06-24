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Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)

Вівторок 24 червня 2025 12:46
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Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео) Ілюстративне фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, сьогодні, 24 червня, завдали балістичного удару по Дніпру. Під час обстрілу було пошкоджено пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, під час удару пошкодження отримав пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя".

"Росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні", - додав він.

Як розповідає "Укрзалізниця" (УЗ), жертв серед пасажирів та працівників потягу №52 - немає. Усім постраждалим наразі надається медична допомога.

"Для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - додає УЗ.

Обстріл Дніпра 24 червня

Сьогодні терористи атакували балістикою Дніпро, внаслідок чого пошкодження отримали:

  • потяг "Одеса-Запоріжжя";
  • 14 шкіл, гуртожиток, гімназія;
  • лікарня та поліклініка;
  • адмінбудівля;
  • приватний сектор.

Також повідомляють про загиблих й поранених.

Через атаку внесено тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.

Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця Дніпропетровська область
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