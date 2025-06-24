Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)
Російські терористи, сьогодні, 24 червня, завдали балістичного удару по Дніпру. Під час обстрілу було пошкоджено пасажирський потяг "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, під час удару пошкодження отримав пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя".
"Росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні", - додав він.
Як розповідає "Укрзалізниця" (УЗ), жертв серед пасажирів та працівників потягу №52 - немає. Усім постраждалим наразі надається медична допомога.
"Для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - додає УЗ.
Обстріл Дніпра 24 червня
Сьогодні терористи атакували балістикою Дніпро, внаслідок чого пошкодження отримали:
- потяг "Одеса-Запоріжжя";
- 14 шкіл, гуртожиток, гімназія;
- лікарня та поліклініка;
- адмінбудівля;
- приватний сектор.
Також повідомляють про загиблих й поранених.
Через атаку внесено тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.
Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.
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