Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явища

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша.

Крім того, ми пояснювали, як діяти, щоб вберегти здоров'я під час грози вдома, у транспорті або ж на природі.

Читайте також, врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду - і за температурним режимом, і за кількістю опадів - у другій декаді липня.

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