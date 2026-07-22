Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій

Локації покриття від "Київстар"

Мережа 5G від "Київстар" охоплює популярні туристичні, культурні та історичні місця в центрі Києва:

Софійська площа та Софійський собор;

Територія біля Золотих воріт і Національної опери України;

Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик;

Парк ім. Тараса Шевченка та Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна;

Володимирський собор;

Музей історії міста Києва;

Європейська площа, Володимирська гірка та Пейзажна алея;

Паркова дорога.

Де доступний 5G від lifecell

Оператор lifecell розгорнув тестове покриття у найбільш відвідуваних зонах столиці, транспортних вузлах і торгових центрах:

Центральна частина: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності;

Поділ: Поштова та Контрактова площі;

Транспортна інфраструктура: Центральний та Південний залізничні вокзали, Центральний автовокзал, а також зони поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна";

Торговельні центри: Ocean Plaza, Retroville та "РайON" (Троєщина);

Інші локації: територія ВДНГ та Севастопольська площа.

Зона покриття Vodafone

Мережа 5G від Vodafone доступна у тестовому режимі в усіх 10 адміністративних районах столиці:

Голосіївському;

Дарницькому;

Деснянському;

Дніпровському;

Оболонському;

Печерському;

Подільському;

Святошинському;

Солом'янському;

Шевченківському.

Фото: карта покриття 5G мережі Vodafone (vodafone.ua)

Умови використання та тарифікація

Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і звичайний 4G/LTE, додаткова плата не стягується. Змінювати тарифний план чи підключати окремі послуги не потрібно.

Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, смартфон підключиться до 5G автоматично під час перебування в зоні покриття.