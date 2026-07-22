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Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій

18:28 22.07.2026 Ср
2 хв
Додаткова плата за користування мережею п'ятого покоління не стягується
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Києві 22 липня запустили 5G (Даніяр Сарсенов)

У Києві стартувало тестування мобільної мережі п'ятого покоління (5G) від операторів "Київстар", lifecell та Vodafone. Скористатися швидкісним інтернетом можна на ключових локаціях та в усіх районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мобільних операторів.

Локації покриття від "Київстар"

Мережа 5G від "Київстар" охоплює популярні туристичні, культурні та історичні місця в центрі Києва:

  • Софійська площа та Софійський собор;
  • Територія біля Золотих воріт і Національної опери України;
  • Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик;
  • Парк ім. Тараса Шевченка та Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна;
  • Володимирський собор;
  • Музей історії міста Києва;
  • Європейська площа, Володимирська гірка та Пейзажна алея;
  • Паркова дорога.

Де доступний 5G від lifecell

Оператор lifecell розгорнув тестове покриття у найбільш відвідуваних зонах столиці, транспортних вузлах і торгових центрах:

  • Центральна частина: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності;
  • Поділ: Поштова та Контрактова площі;
  • Транспортна інфраструктура: Центральний та Південний залізничні вокзали, Центральний автовокзал, а також зони поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна";
  • Торговельні центри: Ocean Plaza, Retroville та "РайON" (Троєщина);
  • Інші локації: територія ВДНГ та Севастопольська площа.

Зона покриття Vodafone

Мережа 5G від Vodafone доступна у тестовому режимі в усіх 10 адміністративних районах столиці:

  • Голосіївському;
  • Дарницькому;
  • Деснянському;
  • Дніпровському;
  • Оболонському;
  • Печерському;
  • Подільському;
  • Святошинському;
  • Солом'янському;
  • Шевченківському.

Фото: карта покриття 5G мережі Vodafone (vodafone.ua)

Умови використання та тарифікація

Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і звичайний 4G/LTE, додаткова плата не стягується. Змінювати тарифний план чи підключати окремі послуги не потрібно.

Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, смартфон підключиться до 5G автоматично під час перебування в зоні покриття.

Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, де запрацював 5G. Згодом технологію також запустили в Бородянці та Харкові.

Крім того, в Мінцифрі повідомили РБК-Україна, що до 2030 року в країні повністю відмовляться від технології 3G.

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