Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій

У Києві стартувало тестування мобільної мережі п'ятого покоління (5G) від операторів "Київстар", lifecell та Vodafone. Скористатися швидкісним інтернетом можна на ключових локаціях та в усіх районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мобільних операторів.
Мережа 5G від "Київстар" охоплює популярні туристичні, культурні та історичні місця в центрі Києва:
Оператор lifecell розгорнув тестове покриття у найбільш відвідуваних зонах столиці, транспортних вузлах і торгових центрах:
Мережа 5G від Vodafone доступна у тестовому режимі в усіх 10 адміністративних районах столиці:
Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і звичайний 4G/LTE, додаткова плата не стягується. Змінювати тарифний план чи підключати окремі послуги не потрібно.
Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, смартфон підключиться до 5G автоматично під час перебування в зоні покриття.
Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, де запрацював 5G. Згодом технологію також запустили в Бородянці та Харкові.
Крім того, в Мінцифрі повідомили РБК-Україна, що до 2030 року в країні повністю відмовляться від технології 3G.