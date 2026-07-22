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Где уже "ловит" 5G в Киеве: полный список локаций

18:28 22.07.2026 Ср
2 мин
Дополнительная плата за пользование сетью пятого поколения не взимается
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киеве 22 июля запустили 5G (Данияр Сарсенов)

В Киеве стартовало тестирование мобильной сети пятого поколения (5G) от операторов "Киевстар", lifecell и Vodafone. Воспользоваться высокоскоростным интернетом можно на ключевых локациях и во всех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления мобильных операторов.

Локации покрытия от "Киевстар"

Сеть 5G от "Киевстар" охватывает популярные туристические, культурные и исторические места в центре Киева:

  • Софийская площадь и Софийский собор;
  • Территория возле Золотых ворот и Национальной оперы Украины;
  • Площадь Независимости и улица Крещатик;
  • Парк им. Тараса Шевченко и Ботанический сад им. О. В. Фомина;
  • Владимирский собор;
  • Музей истории Киева;
  • Европейская площадь, Владимирская горка и Пейзажная аллея;
  • Парковая дорога.

Где доступен 5G от lifecell

Оператор lifecell развернул тестовое покрытие в наиболее посещаемых зонах столицы, транспортных узлах и торговых центрах:

  • Центральная часть: Бессарабская площадь, Крещатик, Майдан Незалежности;
  • Подол: Почтовая и Контрактовая площади;
  • Транспортная инфраструктура: Центральный и Южный ж/д вокзалы, Центральный автовокзал, а также зоны вблизи станций метро "Печерская" и "Арсенальная";
  • Торговые центры: Ocean Plaza, Retroville и РайON (Троещина);
  • Другие локации: территория ВДНХ и Севастопольская площадь.

Зона покрытия Vodafone

Сеть 5G от Vodafone доступна в тестовом режиме во всех 10 административных районах столицы.

  • Голосеевском;
  • Дарницком;
  • Деснянском;
  • Днепровском;
  • Оболонском;
  • Печерском;
  • Подольском;
  • Святошинском;
  • Соломенском;
  • Шевченковском.

Фото: карта покрытия 5G сети Vodafone (vodafone.ua)

Условия использования и тарификация

Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и обычный 4G/LTE, дополнительная плата не взимается. Изменять тарифный план или подключать отдельные услуги не требуется.

Если SIM-карта и смартфон поддерживают 5G, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, смартфон подключится к 5G автоматически при нахождении в зоне покрытия.

Напомним, Львов стал первым городом в Украине, где заработал 5G. Впоследствии технологию также запустили в Бородянке и в Харькове.

Кроме того, в Минцифры сообщили РБК-Украина, что к 2030 году в стране полностью откажутся от технологии 3G.

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