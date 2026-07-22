Где уже "ловит" 5G в Киеве: полный список локаций

В Киеве стартовало тестирование мобильной сети пятого поколения (5G) от операторов "Киевстар", lifecell и Vodafone. Воспользоваться высокоскоростным интернетом можно на ключевых локациях и во всех районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления мобильных операторов.
Сеть 5G от "Киевстар" охватывает популярные туристические, культурные и исторические места в центре Киева:
Оператор lifecell развернул тестовое покрытие в наиболее посещаемых зонах столицы, транспортных узлах и торговых центрах:
Сеть 5G от Vodafone доступна в тестовом режиме во всех 10 административных районах столицы.
Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и обычный 4G/LTE, дополнительная плата не взимается. Изменять тарифный план или подключать отдельные услуги не требуется.
Если SIM-карта и смартфон поддерживают 5G, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, смартфон подключится к 5G автоматически при нахождении в зоне покрытия.
Напомним, Львов стал первым городом в Украине, где заработал 5G. Впоследствии технологию также запустили в Бородянке и в Харькове.
Кроме того, в Минцифры сообщили РБК-Украина, что к 2030 году в стране полностью откажутся от технологии 3G.