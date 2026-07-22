Где уже "ловит" 5G в Киеве: полный список локаций

Локации покрытия от "Киевстар"

Сеть 5G от "Киевстар" охватывает популярные туристические, культурные и исторические места в центре Киева:

Софийская площадь и Софийский собор;

Территория возле Золотых ворот и Национальной оперы Украины;

Площадь Независимости и улица Крещатик;

Парк им. Тараса Шевченко и Ботанический сад им. О. В. Фомина;

Владимирский собор;

Музей истории Киева;

Европейская площадь, Владимирская горка и Пейзажная аллея;

Парковая дорога.

Где доступен 5G от lifecell

Оператор lifecell развернул тестовое покрытие в наиболее посещаемых зонах столицы, транспортных узлах и торговых центрах:

Центральная часть: Бессарабская площадь, Крещатик, Майдан Незалежности;

Подол: Почтовая и Контрактовая площади;

Транспортная инфраструктура: Центральный и Южный ж/д вокзалы, Центральный автовокзал, а также зоны вблизи станций метро "Печерская" и "Арсенальная";

Торговые центры: Ocean Plaza, Retroville и РайON (Троещина);

Другие локации: территория ВДНХ и Севастопольская площадь.

Зона покрытия Vodafone

Сеть 5G от Vodafone доступна в тестовом режиме во всех 10 административных районах столицы.

Голосеевском;

Дарницком;

Деснянском;

Днепровском;

Оболонском;

Печерском;

Подольском;

Святошинском;

Соломенском;

Шевченковском.

Фото: карта покрытия 5G сети Vodafone (vodafone.ua)

Условия использования и тарификация

Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и обычный 4G/LTE, дополнительная плата не взимается. Изменять тарифный план или подключать отдельные услуги не требуется.

Если SIM-карта и смартфон поддерживают 5G, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, смартфон подключится к 5G автоматически при нахождении в зоне покрытия.