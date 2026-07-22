ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій

18:28 22.07.2026 Ср
2 хв
Додаткова плата за користування мережею п'ятого покоління не стягується
aimg Валерій Ульяненко
Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій Фото: у Києві 22 липня запустили 5G (Даніяр Сарсенов)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві стартувало тестування мобільної мережі п'ятого покоління (5G) від операторів "Київстар", lifecell та Vodafone. Скористатися швидкісним інтернетом можна на ключових локаціях та в усіх районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мобільних операторів.

Локації покриття від "Київстар"

Мережа 5G від "Київстар" охоплює популярні туристичні, культурні та історичні місця в центрі Києва:

  • Софійська площа та Софійський собор;
  • Територія біля Золотих воріт і Національної опери України;
  • Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик;
  • Парк ім. Тараса Шевченка та Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна;
  • Володимирський собор;
  • Музей історії міста Києва;
  • Європейська площа, Володимирська гірка та Пейзажна алея;
  • Паркова дорога.

Де доступний 5G від lifecell

Оператор lifecell розгорнув тестове покриття у найбільш відвідуваних зонах столиці, транспортних вузлах і торгових центрах:

  • Центральна частина: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності;
  • Поділ: Поштова та Контрактова площі;
  • Транспортна інфраструктура: Центральний та Південний залізничні вокзали, Центральний автовокзал, а також зони поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна";
  • Торговельні центри: Ocean Plaza, Retroville та "РайON" (Троєщина);
  • Інші локації: територія ВДНГ та Севастопольська площа.

Зона покриття Vodafone

Мережа 5G від Vodafone доступна у тестовому режимі в усіх 10 адміністративних районах столиці:

  • Голосіївському;
  • Дарницькому;
  • Деснянському;
  • Дніпровському;
  • Оболонському;
  • Печерському;
  • Подільському;
  • Святошинському;
  • Солом'янському;
  • Шевченківському.

Де вже &quot;ловить&quot; 5G у Києві: повний перелік локаційФото: карта покриття 5G мережі Vodafone (vodafone.ua)

Умови використання та тарифікація

Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і звичайний 4G/LTE, додаткова плата не стягується. Змінювати тарифний план чи підключати окремі послуги не потрібно.

Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, смартфон підключиться до 5G автоматично під час перебування в зоні покриття.

Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, де запрацював 5G. Згодом технологію також запустили в Бородянці та Харкові.

Крім того, в Мінцифрі повідомили РБК-Україна, що до 2030 року в країні повністю відмовляться від технології 3G.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Київстар life:) Vodafone Group 5G (зв'язок п'ятого покоління)
Новини
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову