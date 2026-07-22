Де вже "ловить" 5G у Києві: повний перелік локацій
У Києві стартувало тестування мобільної мережі п'ятого покоління (5G) від операторів "Київстар", lifecell та Vodafone. Скористатися швидкісним інтернетом можна на ключових локаціях та в усіх районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мобільних операторів.
Локації покриття від "Київстар"
Мережа 5G від "Київстар" охоплює популярні туристичні, культурні та історичні місця в центрі Києва:
- Софійська площа та Софійський собор;
- Територія біля Золотих воріт і Національної опери України;
- Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик;
- Парк ім. Тараса Шевченка та Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна;
- Володимирський собор;
- Музей історії міста Києва;
- Європейська площа, Володимирська гірка та Пейзажна алея;
- Паркова дорога.
Де доступний 5G від lifecell
Оператор lifecell розгорнув тестове покриття у найбільш відвідуваних зонах столиці, транспортних вузлах і торгових центрах:
- Центральна частина: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності;
- Поділ: Поштова та Контрактова площі;
- Транспортна інфраструктура: Центральний та Південний залізничні вокзали, Центральний автовокзал, а також зони поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна";
- Торговельні центри: Ocean Plaza, Retroville та "РайON" (Троєщина);
- Інші локації: територія ВДНГ та Севастопольська площа.
Зона покриття Vodafone
Мережа 5G від Vodafone доступна у тестовому режимі в усіх 10 адміністративних районах столиці:
- Голосіївському;
- Дарницькому;
- Деснянському;
- Дніпровському;
- Оболонському;
- Печерському;
- Подільському;
- Святошинському;
- Солом'янському;
- Шевченківському.
Фото: карта покриття 5G мережі Vodafone (vodafone.ua)
Умови використання та тарифікація
Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і звичайний 4G/LTE, додаткова плата не стягується. Змінювати тарифний план чи підключати окремі послуги не потрібно.
Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, смартфон підключиться до 5G автоматично під час перебування в зоні покриття.
Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, де запрацював 5G. Згодом технологію також запустили в Бородянці та Харкові.
Крім того, в Мінцифрі повідомили РБК-Україна, що до 2030 року в країні повністю відмовляться від технології 3G.