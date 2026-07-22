Где уже "ловит" 5G в Киеве: полный список локаций
В Киеве стартовало тестирование мобильной сети пятого поколения (5G) от операторов "Киевстар", lifecell и Vodafone. Воспользоваться высокоскоростным интернетом можно на ключевых локациях и во всех районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления мобильных операторов.
Локации покрытия от "Киевстар"
Сеть 5G от "Киевстар" охватывает популярные туристические, культурные и исторические места в центре Киева:
- Софийская площадь и Софийский собор;
- Территория возле Золотых ворот и Национальной оперы Украины;
- Площадь Независимости и улица Крещатик;
- Парк им. Тараса Шевченко и Ботанический сад им. О. В. Фомина;
- Владимирский собор;
- Музей истории Киева;
- Европейская площадь, Владимирская горка и Пейзажная аллея;
- Парковая дорога.
Где доступен 5G от lifecell
Оператор lifecell развернул тестовое покрытие в наиболее посещаемых зонах столицы, транспортных узлах и торговых центрах:
- Центральная часть: Бессарабская площадь, Крещатик, Майдан Незалежности;
- Подол: Почтовая и Контрактовая площади;
- Транспортная инфраструктура: Центральный и Южный ж/д вокзалы, Центральный автовокзал, а также зоны вблизи станций метро "Печерская" и "Арсенальная";
- Торговые центры: Ocean Plaza, Retroville и РайON (Троещина);
- Другие локации: территория ВДНХ и Севастопольская площадь.
Зона покрытия Vodafone
Сеть 5G от Vodafone доступна в тестовом режиме во всех 10 административных районах столицы.
- Голосеевском;
- Дарницком;
- Деснянском;
- Днепровском;
- Оболонском;
- Печерском;
- Подольском;
- Святошинском;
- Соломенском;
- Шевченковском.
Фото: карта покрытия 5G сети Vodafone (vodafone.ua)
Условия использования и тарификация
Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и обычный 4G/LTE, дополнительная плата не взимается. Изменять тарифный план или подключать отдельные услуги не требуется.
Если SIM-карта и смартфон поддерживают 5G, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, смартфон подключится к 5G автоматически при нахождении в зоне покрытия.
Напомним, Львов стал первым городом в Украине, где заработал 5G. Впоследствии технологию также запустили в Бородянке и в Харькове.
Кроме того, в Минцифры сообщили РБК-Украина, что к 2030 году в стране полностью откажутся от технологии 3G.