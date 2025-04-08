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Де в Україні сьогодні чекати мокрий сніг: прогноз синоптиків на 8 квітня

Україна, Вівторок 08 квітня 2025 07:00
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Де в Україні сьогодні чекати мокрий сніг: прогноз синоптиків на 8 квітня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 квітня, в Україні продовжить триматись холодна погода із заморозками. В деяких регіонах також ймовірний мокрий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура вдень 1-4° тепла, у південних областях 4-9° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; у Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.
Де в Україні сьогодні чекати мокрий сніг: прогноз синоптиків на 8 квітня
Погода в Україні 8 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Сніг в Україні

З вихідних в Україні значно впала температура. Разом із похолоданням в Україну прийшли заморозки. Крім того, в Україні 6 квітня випав сніг.

Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни. Зокрема, сніг випав на Волині, у Львові, у Тернополі, Одесі, а пізніше дійшов і до Києва та області.

Зазначимо, що в Україні протягом тижня утримуватиметься холодна погода. Потепління в Україні можна очікувати тільки з 13 квітня.

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