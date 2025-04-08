Где в Украине сегодня ждать мокрый снег: прогноз синоптиков на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Украине продолжит держаться холодная погода с заморозками. В некоторых регионах также вероятен мокрый снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла. Погода в Украине 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура днем 1-4° тепла, в южных областях 4-9° тепла.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Снег в Украине

С выходных в Украине значительно упала температура. Вместе с похолоданием в Украину пришли замррозки. Кроме того, в Украине 6 апреля выпал снег.

Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны. В частности, снег выпал на Волыни, во Львове, в Тернополе, Одессе, а позже дошел и до Киева и области.

Отметим, что в Украине в течение недели будет удерживаться холодная погода. Потепление в Украине можно ожидать только с 13 апреля.

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