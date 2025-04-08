ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Где в Украине сегодня ждать мокрый снег: прогноз синоптиков на 8 апреля

Украина, Вторник 08 апреля 2025 07:00
UA EN RU
Где в Украине сегодня ждать мокрый снег: прогноз синоптиков на 8 апреля Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 апреля, в Украине продолжит держаться холодная погода с заморозками. В некоторых регионах также вероятен мокрый снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура днем 1-4° тепла, в южных областях 4-9° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла.
Где в Украине сегодня ждать мокрый снег: прогноз синоптиков на 8 апреля
Погода в Украине 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Снег в Украине

С выходных в Украине значительно упала температура. Вместе с похолоданием в Украину пришли замррозки. Кроме того, в Украине 6 апреля выпал снег.

Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны. В частности, снег выпал на Волыни, во Львове, в Тернополе, Одессе, а позже дошел и до Киева и области.

Отметим, что в Украине в течение недели будет удерживаться холодная погода. Потепление в Украине можно ожидать только с 13 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
DAILY
"Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия