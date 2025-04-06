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Несподівано для квітня: Україну засипало снігом (фото, відео)

Україна, Неділя 06 квітня 2025 09:13
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Несподівано для квітня: Україну засипало снігом (фото, відео) Фото: Україну засипало снігом 6 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища, як для другого місяця весни, викладають жителі різних регіонів країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

Волинь та Львів

Судячи з кадрів, сніг фіксують на заході України, зокрема, у Львові та на Волині.

Україну засипало снігом 6 квітня (соцмережі, facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що за даними гірських рятувальників, станом на 8:00 неділі, 6 квітня, на горі Піп Іван простежується туман, через що спостерігається обмежена видимість. Вітер північно-східний 8 м/с, температура повітря -12 градусів.

Тернопіль та Черкаси

Сніг випав і у Тернополі та Черкасах.

Подільськ

Крім того, сніг випав і в Подільську, на півночі Одеської області.

У коментарях українці згадують, що сніг у квітні також випадав близько п'яти років тому.

Сніг випав не скрізь

При цьому, судячи з коментарів, сніг випав не скрізь. Зокрема, у Вінницькій і Полтавській областях температура піднялася до +8....+10 градусів. А замість снігу місцями мрячить дощ.

Сніг в Україні

Спочатку синоптики попереджали про похолодання в Україні. Вони говорили про те, що крім заморозків, імовірний і сніг. Кучугури можуть сягати до 15 см.

Варто додати, що після похолодання стрімкої зміни погоди чекати не варто. Лише після 10 квітня температура в Україні почне підніматися, але стрімкого зростання плюсової температури чекати не варто.

Додамо, що загалом погода у квітні прогнозується в межах +10...+13 градусів. Це на +1,5...+2 градуси вище за норму.

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